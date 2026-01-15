После ЧП в здании регионального МВД в Сыктывкаре завели дело

Госпитализировали восемь человек

СЫКТЫВКАР, 15 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Коми после инцидента в одном из административных зданий регионального МВД, в результате которого есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Коми.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Республике Коми возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ после "хлопка в одном из административных зданий регионального МВД", говорится в сообщении.

Ранее Главное управление МЧС РФ по Республике Коми сообщило, что возгорание в здании на улице Менделеева локализовано на площади 340 кв. м. В региональном Минздраве уточнили ТАСС, что восемь человек оказались в больницах республики после происшествия в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре. МВД организовало проверку.