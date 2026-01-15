В Воронеже двум несовершеннолетним предъявили обвинение в разбое

Один из них также обвиняется в угоне автомобиля без цели хищения

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 15 января. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Воронежской области предъявили обвинение в разбое двум несовершеннолетним жителям областного центра, один из них также обвиняется в угоне автомобиля без цели хищения. Юноши 16 и 17 лет отправлены под домашний арест, сообщила пресс-служба ведомства.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области предъявлено обвинение 16-летнему подростку в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой) и ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения), его 17-летнему подельнику в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). <…> Следствие ходатайствовало перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу, решением суда в отношении несовершеннолетних избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Известно, что утром 8 января текущего года в одном из домов по улице Ключникова в Воронеже молодые люди жестоко избили 30-летнего мужчину, похитили принадлежащее ему имущество, а один из них совершил угон принадлежавшего пострадавшему авто. Следователи в настоящий момент устанавливают причастность фигурантов к другим преступлениям, а также причастность других лиц - к перечисленным выше. Идет установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.