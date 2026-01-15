Отстраненного от должности главврача больницы в Новокузнецке просят арестовать

Виталий Херасков не признал вину

Виталий Херасков © Максим Рожко/ ТАСС

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 15 января. /ТАСС/. СК просит арестовать на два месяца отстраненного от должности главврача больницы в Новокузнецке Хераскова по делу о гибели младенцев, передает корреспондент ТАСС.

Отстраненный от должности главврач Новокузнецкой городской клинической больницы Виталий Херасков, задержанный по делу о смерти младенцев, не признал вину, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Допрошенный в качестве обвиняемого Херасков вину в инкриминированных ему деяниях не признал", - сообщил представитель следствия.