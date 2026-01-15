После взрыва в Сыктывкаре четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии

Всего пострадало девять человек

СЫКТЫВКАР, 15 января. /ТАСС/. Четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии после взрыва в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре. Всего пострадало девять человек, сообщили в Минздраве Республики Коми.

"Сегодня при взрыве светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре пострадали 9 человек. Еще 200 пришлось эвакуировать из-за сильного задымления. На месте работали 10 бригад скорой медицинской помощи, 2 из которых - реанимационные. Пострадавшие госпитализированы в Коми республиканскую клиническую больницу и городскую эжвинскую больницу, 1 человек от госпитализации отказался, медпомощь была оказана на месте. Состояние 4 пациентов крайне тяжелое. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.