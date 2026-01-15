ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
На трассе Архангельск - Северодвинск в ДТП с автобусом пострадали три человека

После столкновения одна из машин загорелась
Редакция сайта ТАСС
12:06

АРХАНГЕЛЬСК, 15 января. /ТАСС/. В ДТП с автобусом, перевозившим детей, и двумя легковыми автомобилями на трассе Архангельск - Северодвинск пострадали три человека, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Архангельской области. После столкновения одна из машин загорелась, пожар локализован.

"На данный момент известно о трех пострадавших, предварительно, дети не пострадали", - сказали в пресс-службе. 

