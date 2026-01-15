В Чебоксарах пенсионер четыре раза стал жертвой мошенников

Мужчина хотел заработать на инвестициях

ЧЕБОКСАРЫ, 15 января. /ТАСС/. Пожилой чебоксарец четыре раза становился жертвой мошенников, которые предлагали ему быстрый заработок на инвестициях. Об этом сообщило в своем Telegram-канале УМВД по городу Чебоксары.

"Пенсионер из Чебоксар в четвертый раз стал жертвой мошенников, желая заработать на инвестициях. <…> Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в январе 72-летний горожанин прошел по рекламной интернет-ссылке, где говорилось о дивидендах от энергетической компании, и указал свои контакты. По указанию позвонивших ему лжеаналитиков мужчина установил приложение, оформил заем и перечислил более 60 тыс. рублей. "Сотрудники полиции испытали недоумение, так как это был четвертый раз, когда житель Чебоксар перечислил деньги аферистам, предложившим ему заработок на инвестициях", - отметили в УМВД.

В ведомстве уточнили, что в 2021 году чебоксарец отдал мошенникам 250 тыс. рублей, в 2023 году - более 480 тыс. рублей, в 2024 году - 128 тыс. рублей.