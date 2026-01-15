Материалы уголовного дела экс-мэра Белгорода вернули в суд

Дело рассмотрят в ином составе суда

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 15 января. /ТАСС/. Материалы уголовного дела бывшего мэра Белгорода Антона Иванова возвращены на повторное рассмотрение в Свердловский районный суд города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Белгородского областного суда.

В феврале 2025 года Свердловский районный суд Белгорода приговорил экс-мэра города, бывшего генерального директора АО "Белгородская ипотечная корпорация" Антона Иванова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 11,3 млн рублей за взятки и превышение должностных полномочий. В декабре того же года Белгородский областной суд отменил приговор Иванову, отправив уголовное дело на новое судебное разбирательство.

"Материалы возвращены в суд первой инстанции, которым является Свердловский районный суд города Белгорода", - рассказали там.

Отмечается, что дело будет рассмотрено в ином составе суда.

Районным судом было установлено, что Иванов получил в качестве взятки автомобиль BMW 320D XDrive, компьютерную технику, телефон и незаконные услуги в виде оплаты полисов автомобильного страхования на общую сумму более 3,7 млн рублей за заключение договоров от имени возглавляемой им корпорации о содействии коммерческим организациям. Кроме того, он принимал решения о предоставлении в собственность граждан земельных участков по заниженной стоимости, сумма причиненного ущерба превысила 14 млн рублей.