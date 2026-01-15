В попавшем в ДТП в Поморье автобусе ехали школьники с соревнований по биологии

По предварительной информации, пострадали три человека

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 15 января. /ТАСС/. Школьники 9-10 классов из Северодвинска с сопровождающими ехали в автобусе, который попал в ДТП с двумя легковыми автомобилями на трассе Архангельск - Северодвинск. Дети ехали с региональных соревнований по биологии, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО), ведомство начало проверку.

"Прокуратурой области и автономного округа организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на 8-м километре трассы Подъезд к Северодвинску от федеральной автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" с участием автобуса, перевозившего детей. В момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находилось два сопровождающих лица, дети, учащиеся 9-10 классов образовательных организаций, которые следовали в Северодвинск с региональных соревнований по биологии, проходивших в областном центре", - указано в сообщении.

Для координации действий на место происшествия выехал Приморский межрайонный прокурор Артем Обухов. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований безопасности дорожного движения, перевозке пассажиров автомобильным транспортом, законодательства в сфере образования, а также полноте и эффективности принимаемых уполномоченными органами и учреждениями мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних во время следования к месту соревнований и обратно.

На трассе Архангельск - Северодвинск столкнулись автобус и два легковых автомобиля, одна из машин загорелась, пожар потушен. По предварительной информации, пострадали три человека.