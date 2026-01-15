Число пострадавших в ДТП с автобусом под Архангельском возросло до шести

С автобусом столкнулся Porsche

АРХАНГЕЛЬСК, 15 января. /ТАСС/. Число пострадавших при столкновении автобуса, перевозившего детей, и двух легковых автомашин на трассе Архангельск - Северодвинск возросло до шести, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Архангельской области. С автобусом столкнулся Porsche, который после столкновения съехал в кювет и загорелся.

"Автомобиль Porsche выехал на полосу встречного движения, столкнулся с автобусом, съехал в кювет и загорелся. В автобус сзади въехал автомобиль Suzuki , двигавшийся в том же направлении. Предварительно пострадали водитель и пассажир Porsche, водитель и взрослый пассажир автобуса и два человека в Suzuki, в автобусе находились семь детей, предварительно, они не пострадали", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в автобусе находились шесть детей, двое взрослых сопровождающих и водитель.

Движение на дороге затруднено, на месте работают сотрудники ГИБДД. Столкновение произошло около 14:00 мск. В настоящее время работа на месте происшествия продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.