СК завершил дело бросившего ребенка на пол в аэропорту Шереметьево мужчины

В ходе следствия проведено более 20 допросов, получены заключения судебных экспертиз, среди которых молекулярно-генетическая, судебно-медицинская

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области завершило расследование уголовного дела в отношении мужчины, бросившего ребенка на пол в аэропорту Шереметьево. Дело будет направлено в суд для решения вопроса о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера, сообщила представитель главка Ольга Врадий.

"По этому делу расследование на днях завершено. В ходе следствия проведено более 20 допросов, получены заключения судебных экспертиз, среди которых молекулярно-генетическая, судебно-медицинская и так далее", - сказала она сайту kp.ru.

Врадий отметила, что перед вылетом в Россию фигурант употребил наркотическое средство. "Видимо, это усугубило его болезненное состояние. Поскольку в дальнейшем комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что фигурант не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Уголовное дело будет направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера", - добавила она.

В июне прошлого года в аэропорту Шереметьево мужчина в состоянии наркотического опьянения схватил чужого ребенка, поднял и бросил на пол. Мальчик был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику предъявлено обвинение в покушении на убийство.