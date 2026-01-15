Жену пасынка Стаса Намина допросят в закрытом режиме

Роман Ткаченко обвиняется в убийстве сводного брата и бабушки

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Мособлсуд в закрытом режиме проведет допрос жены пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко, обвиняемого в убийстве сводного брата и родной бабушки. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где проходит судебный процесс.

"Ходатайство свидетеля удовлетворить, допросить в закрытом режиме", - огласила решение судья.

Утром 19 октября 2023 года в деревне Крюково были найдены тела 30-летнего сына Стаса Намина Артема Микояна и его бабушки Полины Ткаченко. По подозрению в убийстве был задержан пасынок музыканта Роман Микоян, который в настоящее время фигурирует в судебных документах как Ткаченко. Во время задержания и на стадии предварительного следствия он признался в совершенном преступлении.

По версии следствия, 18 октября 2023 года обвиняемый был в гостях у своей бабушки, с которой поссорился. Дождавшись, когда она уснет, он нанес пенсионерке множественные удары ножом, от которых она умерла на месте. После совершенного убийства обвиняемый сообщил о случившемся по телефону брату, который в тот момент находился в Москве, и попросил его приехать. Когда брат приехал, фигурант рассказал ему об убийстве. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил брата ножом, в результате чего тот умер.