ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Военная операция на Украине
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

Пострадавшие при взрыве в Коми являются слушателями центра профподготовки МВД

Центр после инцидента продолжит работу в обычном режиме
Редакция сайта ТАСС
12:18
обновлено 12:28
© Официальный Telegram-канал прокуратуры Республики Коми

СЫКТЫВКАР, 15 января. /ТАСС/. Все пострадавшие при взрыве светошумовой гранаты в Сыктывкаре, являются слушателями центра профподготовки МВД РФ. Центр после инцидента продолжит работу в обычном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД.

Читайте также

Пострадали девять человек. ЧП в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре

"Там несколько корпусов, возгорание произошло только в одном корпусе, в районе актового зала, а учебные аудитории [расположены] в другом корпусе и они не пострадали. Инцидент не скажется на работе центра. Все пострадавшие - это слушатели центра, они являются сотрудниками системы МВД", - сказал собеседник агентства. 

РоссияКоми