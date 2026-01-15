Пострадавшие при взрыве в Коми являются слушателями центра профподготовки МВД

Центр после инцидента продолжит работу в обычном режиме

СЫКТЫВКАР, 15 января. /ТАСС/. Все пострадавшие при взрыве светошумовой гранаты в Сыктывкаре, являются слушателями центра профподготовки МВД РФ. Центр после инцидента продолжит работу в обычном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД.

"Там несколько корпусов, возгорание произошло только в одном корпусе, в районе актового зала, а учебные аудитории [расположены] в другом корпусе и они не пострадали. Инцидент не скажется на работе центра. Все пострадавшие - это слушатели центра, они являются сотрудниками системы МВД", - сказал собеседник агентства.