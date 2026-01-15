Пожар в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре потушили
12:20
обновлено 12:31
СЫКТЫВКАР, 15 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в здании центра профподготовки МВД в Сыктывкаре. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Республике Коми.
"Пожар ликвидирован. Информация о пострадавших уточняется", - сказано в сообщении с уточнением о том, что для ликвидации последствий пожара в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре привлекались 56 человек личного состава и 16 единиц техники.