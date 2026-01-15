ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Пожар в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре потушили

Информация о пострадавших уточняется, заявили в МЧС
12:20
обновлено 12:31

СЫКТЫВКАР, 15 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в здании центра профподготовки МВД в Сыктывкаре. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Республике Коми.

"Пожар ликвидирован. Информация о пострадавших уточняется", - сказано в сообщении с уточнением о том, что для ликвидации последствий пожара в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре привлекались 56 человек личного состава и 16 единиц техники. 

