Пожар в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре потушили

Информация о пострадавших уточняется, заявили в МЧС

СЫКТЫВКАР, 15 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в здании центра профподготовки МВД в Сыктывкаре. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Республике Коми.

"Пожар ликвидирован. Информация о пострадавших уточняется", - сказано в сообщении с уточнением о том, что для ликвидации последствий пожара в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре привлекались 56 человек личного состава и 16 единиц техники.