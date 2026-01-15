В Крыму при опрокидывании рейсового автобуса пострадали пять человек

К ликвидации последствий ДТП было привлечено 15 человек и 5 единиц техники

© ГУ МЧС России по Республике Крым/ ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. В Крыму пять человек пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Симферополь - Джанкой, они направлены в больницу. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по республике.

"Рейсовый микроавтобус Mercedes Sprinter, следовавший по маршруту Симферополь - Джанкой, не справившись с управлением, совершил съезд в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадали 5 человек. Сотрудниками МЧС России проведены работы по обеспечению пожарной безопасности аварийного участка и оказанию помощи пострадавшим при транспортировке в кареты скорой медицинской помощи. Все они направлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Опрокидывание произошло в Красногвардейском районе у села Знаменка.

Всего к ликвидации последствий ДТП было привлечено 15 человек и 5 единиц техники.