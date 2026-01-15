ТАСС публикует кадры с места ЧП в здании МВД в Сыктывкаре

Пострадали девять человек

СЫКТЫВКАР, 15 января. /ТАСС/. ТАСС публикует кадры с места ЧП в здании Центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, в результате которого девять человек пострадали, один отказался от госпитализации. Власти Коми сообщили, что в учебном заведении произошел взрыв светошумовой гранаты.

Как передает корреспондент ТАСС с места происшествия, здание центра оцеплено за квартал, выставлены наряды ДПС. Пожарные практически завершили работу и сворачиваются. На территорию прибыли представители Следственного комитета РФ. С территории выехали реанимобиль и автобус МВД. Доступ на территорию ограничен, журналистов с камерами, по информации корреспондента, велено не пускать. От комментариев на месте все отказываются, ссылаясь на отсутствие полномочий.

По данным регионального главка МЧС, возгорание после инцидента в здании на улице Менделеева ликвидировано, площадь составила около 340 кв. м. Из-за задымления было эвакуировано 200 человек.

Четверо пострадавших доставлены в республиканскую больницу, еще четверо - в Эжвинскую городскую больницу. По данным Минздрава Республики Коми, четверо находятся в крайне тяжелом состоянии. На месте работало 10 бригад скорой помощи, включая две реанимационные. На месте дежурит еще одна бригада.

Полиция проводит проверку по факту возгорания в учебном центре МВД. По данным пресс-службы ведомства, возгорание крыши произошло во время проведения учебных занятий с личным составом. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью).