В Самаре при пожаре в многоквартирном доме пострадали три человека

Двоих спасли, самостоятельно эвакуировались 20 человек

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 15 января. /ТАСС/. Три человека пострадали, двое спасены и двадцать эвакуировались при пожаре в многоквартирном доме в Самаре. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

"15 января в 10:55 [09:55 мск] поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: город Самара, Промышленный район, улица Силина, 14. <...> В результате пожара погибших нет, пострадали три человека (две женщины и один мужчина)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что еще два человека были спасены. Самостоятельно эвакуировались из подъезда 20 человек.

По данным ГУ МЧС, в квартире жилого дома горели домашние вещи на площади 30 кв. м. Причина возгорания устанавливается. Пожар был ликвидирован в 12:36 (11:36 мск).