В Житомирской области ночью были обесточены семь котельных

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Сразу семь котельных были отключены от сети в Житомирской области на западе Украины. Об этом сообщило коммунальное предприятие "Житомиртеплокоммунэнерго".

"Этой ночью <...> семь котельных были обесточены", - говорится в сообщении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Как отметили в компании, "ситуация была критической".

Утром сообщалось, что часть потребителей остались без света в Житомирской области из-за новых повреждений инфраструктуры.

Накануне вечером Владимир Зеленский анонсировал введение на Украине режима чрезвычайной ситуации в энергетике.