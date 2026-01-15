Друг пасынка Стаса Намина сообщил о его попытках суицида и лечении у психиатра

По словам свидетеля, Роман Ткаченко чувствовал себя одиноким

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко, обвиняемый в убийстве сводного брата и родной бабушки, дважды пытался покончить с собой и проходил лечение в психиатрическом медучреждении. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала Мособлсуда, где проходит судебный процесс, об этом в ходе допроса заявил близкий друг подсудимого.

"Мой друг дважды пытался покончить с собой, после чего проходил психиатрическое лечение в соответствующем заведении", - сказал свидетель.

По его словам, к суицидальным мыслям Ткаченко подтолкнуло одиночество. "Он чувствовал себя одиноким, ненужным", - отметил друг подсудимого, допрошенный в суде. Кроме того, свидетель рассказал о трудном расставании Ткаченко со своей девушкой, что поменяло его жизнь на "до" и "после".

Утром 19 октября 2023 года в деревне Крюково были найдены тела 30-летнего сына Стаса Намина Артема Микояна и его бабушки Полины Ткаченко. По подозрению в убийстве был задержан пасынок Намина Роман Микоян, который в настоящее время фигурирует в судебных документах как Ткаченко. Во время задержания и на стадии предварительного следствия он признался в совершенном преступлении.

По версии следствия, 18 октября 2023 года обвиняемый был в гостях у своей бабушки, с которой поссорился, а, дождавшись, когда она уснет, он нанес пенсионерке множественные удары ножом, от которых она умерла на месте. После совершенного убийства обвиняемый сообщил о случившемся по телефону брату, который в тот момент находился в Москве, и попросил его приехать. Когда брат приехал, фигурант рассказал ему об убийстве. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил брата ножом, в результате чего тот умер.