Эвакуированных после взрыва в Сыктывкаре вывезли с места ЧП

Их направили домой

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 15 января. /ТАСС/. Все эвакуированные при взрыве светошумовой гранаты в Сыктывкаре были организованно вывезены автобусами от места ЧП. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД.

Читайте также Пострадали девять человек. ЧП в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре

"Была организована перевозка [эвакуированных людей] автобусами. В настоящее время все направлены домой", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал корреспондент ТАСС с места событий, здание центра оцеплено за квартал, выставлены наряды ДПС. Пожарные практически завершили свою работу. К центру прибыли представители СК РФ. На месте никаких комментариев не дают. С территории выехали реанимобиль и автобокс МВД, внутрь никого не пускают.