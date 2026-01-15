В Приморье после смерти женщины при взрыве газа завели дело

Она умерла в машине скорой

ВЛАДИВОСТОК, 15 января. /ТАСС/. Уголовное дело по факту смерти женщины, погибшей при разрушении дома после взрыва газа в Уссурийске, возбуждено в Приморском крае. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону в своем Telegram-канале.

"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти 60-летней женщины, которая погибла при разрушении дома по улице Воровского в Уссурийске, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 15 января 2026 года произошло разрушение здания, в котором находились три человека, они оказались под завалами. Двоим лицам оказали медицинскую помощь, 60-летняя женщина умерла в машине скорой. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.