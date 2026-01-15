В Харькове произошли взрывы

В Харьковской области действует воздушная тревога

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Взрывы произошли в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

"В некоторых районах Харькова были слышны взрывы", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным издания "Общественное. Новости", в городе раздались два взрыва.

Позже издание сообщило о третьем и четвертом взрывах. Спустя несколько минут оно информировало еще о двух взрывах.

В новость внесены изменения (15:54 мск, 16:01 мск, 16:07 мск) - добавлена информация о новых взрывах.