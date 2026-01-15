В Харькове произошли взрывы
12:48
обновлено 13:08
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Взрывы произошли в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.
"В некоторых районах Харькова были слышны взрывы", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным издания "Общественное. Новости", в городе раздались два взрыва.
Позже издание сообщило о третьем и четвертом взрывах. Спустя несколько минут оно информировало еще о двух взрывах.
В Харьковской области действует воздушная тревога.
В новость внесены изменения (15:54 мск, 16:01 мск, 16:07 мск) - добавлена информация о новых взрывах.