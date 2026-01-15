На Ставрополье из-за аварии без воды остались семь населенных пунктов

Водоснабжение ограничено для 8 636 абонентов, включая 4 школы, 4 детских сада и котельную

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 15 января. /ТАСС/. Специалисты устраняют аварию, оставившую без водоснабжения семь населенных пунктов на Ставрополье. Об этом сообщили в ГУП СК "Ставрополькрайводоканал".

"В Минераловодском округе временно ограничено водоснабжение для семи населенных пунктов. В городе Минеральные Воды будет снижено давление подачи воды и частично ограничено водоснабжение. Сегодня, 15 января 2026 года, произошла аварийная ситуация на стальном водоводе диаметром один метр, который подает воду от Малкинского месторождения. Время завершения аварийно-восстановительных работ уточняется", - говорится в сообщении.

Ограничено водоснабжение и приостановлена подача воды от Малкинского группового водопровода для 8 636 абонентов, включая 4 школы, 4 детских сада и котельную.

"Ограничения коснутся части города Минеральные Воды (в городе будет снижено давление подачи воды): 2-й микрорайон, улицы Колонтаевская, Южно-Парковая, Луначарского, Свердлова, Восточная, Новая, Бакинская, Линейная, Буачидзе, Невского, Чернышевского, Островского, Озерная, Урицкого, а также переулки Изобильный, Кавказский, Машукский, Короткий и Эльбрусский. Кроме того, ограничения затронут хутора Садовый и Возрождение, а также поселки Евдокимовский, Загорский, Ленинский, Бородыновка и село Левокумка", - говорится в сообщении.