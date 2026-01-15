Детей с места ДТП с автобусом под Архангельском отправили в Северодвинск

Они не пострадали

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 15 января. /ТАСС/. Все дети из автобуса, попавшего в ДТП на трассе Архангельск - Северодвинск, отправлены в Северодвинск, они не пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Архангельской области.

"Всех детей увезли в Северодвинск, с ними все в порядке, они не пострадали", - сказали в пресс-службе.

Шесть детей и двое взрослых сопровождающих ехали с региональных соревнований по биологии, которые проходили в Архангельске.

Автомобиль Porsche выехал на полосу встречного движения, столкнулся с автобусом, съехал в кювет и загорелся. В автобус сзади въехал автомобиль Suzuki , двигавшийся в том же направлении. Пострадали водитель и пассажир Porsche, водитель и взрослый пассажир автобуса и два человека в Suzuki. Как уточнили ТАСС в Минздраве, госпитализированы все пострадавшие.