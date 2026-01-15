В Дагестане пресекли незаконный оборот более 10 тонн рыбы

Изъятая у нарушительницы продукция была уничтожена

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 15 января. /ТАСС/. Правоохранители в Дагестане изъяли из незаконного оборота более 10 тонн немаркированной рыбной продукции на 2,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ региона.

"УФСБ России по Республике Дагестан во взаимодействии с МВД по Республике Дагестан пресечена противоправная деятельность лица, причастного к незаконному обороту немаркированной продукции. Установлено, что индивидуальный предприниматель Газиева М. А. в поселке Сулак незаконно хранила в целях сбыта рыбу частиковых видов общим весом более 10 тонн в отсутствие маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, общей стоимостью более 2,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кировский районный суд Махачкалы признал предпринимателя виновной в незаконной продаже немаркированных товаров, назначив ей штраф в размере 300 тыс. рублей. Изъятая у нарушительницы продукция была уничтожена.