В Бурятии в ДТП пострадали три ребенка

Сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства произошедшего

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 15 января. /ТАСС/. ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Кяхтинском районе Бурятии, пострадали три ребенка. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.

"По предварительным данным, сегодня днем в Кяхте 38-летняя водитель автомобиля "Тойота Платц" на перекрестке не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение с автомобилем "Кио Рио" под управлением 37-летней женщины. В результате ДТП два 10-летних мальчика из одной машины и 10-летняя девочка из другой доставлены для осмотра в Кяхтинскую больницу", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что все трое несовершеннолетних на момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.