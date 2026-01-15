На Запорожье при атаке дрона ВСУ погибли два сотрудника аптечной сети

Автомобиль сотрудников государственной аптеки, доставлявших жизненно важные лекарства в аптечный пункт в Пологах, подвергся атаке беспилотника

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС, архив

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Двое сотрудников государственной сети аптек погибли в результате атаки украинского беспилотника на машину, в которой они везли лекарства в Пологи Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Двое сотрудников государственной аптечной сети погибли в результате атаки украинского беспилотника в районе села Басань Пологовского муниципального округа. Автомобиль сотрудников государственной аптеки, доставлявших жизненно важные лекарства в аптечный пункт в Пологах, подвергся атаке беспилотника. Погибли водитель и грузчик-экспедитор", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Губернатор выразил соболезнования и подчеркнул, что власти окажут семьям погибших "всю возможную помощь и поддержку".