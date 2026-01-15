ТАСС: в ходе беспорядков в Иране задержали иностранца

Его гражданство устанавливают

Редакция сайта ТАСС

ТЕГЕРАН, 15 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Ирана задержали иностранного гражданина по подозрению в участии в беспорядках, его личность устанавливается. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Да, один иностранец был задержан, но пока не установлено его гражданство", - сказал он. По словам собеседника, информации о других задержанных иностранных гражданах на данный момент нет.

10 января агентство Tasnim со ссылкой на иранские силы безопасности проинформировало о задержании иностранца, но не уточнило его гражданство.