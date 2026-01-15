В Новороссийске обязали оператора полигона ТКО прекратить загрязнение реки

Нарушения при эксплуатации мусорного полигона были выявлены Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой

КРАСНОДАР, 15 января. /ТАСС/. Суд на Кубани удовлетворил иск Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры и обязал компанию "Терра-Н", эксплуатирующую мусорный полигон в Новороссийске, устранить нарушения, ведущие к загрязнению реки. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Ранее компания неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения.

"Суд обязал юридическое лицо, эксплуатирующее мусорный полигон, устранить нарушения, ведущие к загрязнению реки Цемес в Новороссийске. Законность и обоснованность решения районного суда подтвердила апелляционная инстанция. Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда, рассмотрев материалы дела по апелляционной жалобе, оставила решение без изменений, оно вступило в законную силу. Решение суда обращено к немедленному исполнению", - говорится в заявлении.

Нарушения при эксплуатации мусорного полигона были выявлены Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой. В частности, происходит выход загрязненных подземных вод в последующим попаданием в реку Цемес. Загрязнение подземных вод в свою очередь происходит из-за попадания загрязняющих веществ в водоносный горизонт, так как фильтрат с полигона стекает в грунтовые канавы и пруды-накопители, не имеющие гидрологической изоляции. В пробах выявлены растворенные формы кадмия, свинца и ртути. Также на полигоне происходит перелив сточных вод (фильтрата) на соседний земельный участок, вредные вещества оттуда попадают в ручей Безымянный и реку Озерейка.

В итоге суд обязал компанию ликвидировать загрязнение подземных вод и реки Цемес, восстановить сооружение, обеспечивающее хранение, обезвреживание и изоляцию мусора, обеспечить герметичность сооружений, чтобы препятствовать проникновению в почву жидкостей, образующихся в процессе гниения.

ООО "Терра-Н" эксплуатирует мусорный полигон в Новороссийске, где с декабря 2025 года не прекращается пожар. По состоянию на четверг тушение продолжается, происходит тление очагами на площади 45 кв. м.