В Крыму после ДТП с пассажирским автобусом завели дело

Пострадали четыре пассажира, двое из них госпитализированы

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП с рейсовым автобусом, который опрокинулся в Красногвардейском районе Крыма. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю.

"По поручению исполняющего обязанности руководителя главного следственного управления Е. Руднева возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ДТП с рейсовым автобусом маршрута Симферополь - Джанкой пострадали четыре пассажира, двое из них госпитализированы. Ранее ГУ МЧС России по региону и МВД по Республике Крым сообщали о пяти пострадавших.

Следователями производится осмотр места происшествия и транспортного средства, истребована техническая и маршрутная документация, назначены необходимые экспертизы. Следователи установят причины произошедшего, дадут оценку действиям водителя и должностных лиц транспортной организации, ответственных за техническое состояние маршрутного автобуса.