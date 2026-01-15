RTL Utrecht: в центре Утрехта произошел взрыв

Как передает телеканал, за ним последовал крупный пожар

© Smeerjewegproducties/ Shutterstock/ FOTODOM, архив

ГААГА, 15 января. /ТАСС/. Сильный взрыв произошел в центре города Утрехт (столица одноименной провинции). Как передает телеканал RTL Utrecht, за ним последовал крупный пожар.

На опубликованных вещательной корпорацией фотографиях видно, что в расположенных рядом с эпицентром взрыва зданиях выбиты окна, а проезжая часть и тротуары густы усеяны осколками и обломками. Несколько зданий охвачены огнем. К месту происшествия направлены экстренные службы, включая несколько машин скорой помощи и санитарный вертолет.

Представитель пожарной службы Утрехта подтвердил факт происшествия, добавив, что о его причинах пока нет информации. В полиции также заявили, что обстоятельства инцидента пока устанавливаются.

В целях безопасности район происшествия оцеплен, перекрыты несколько центральных улиц города. Как передает RTL, за лентой оцепления собираются сотни очевидцев. Данные о возможных жертвах или пострадавших пока не поступали.