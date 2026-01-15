В Кабардино-Балкарии в ДТП с тремя машинами пострадали двое детей

Следователи проводят процессуальную проверку

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 15 января. /ТАСС/. В аварии с участием трех машин в Чегемском районе Кабардино-Балкарии пострадали двое детей, сообщили в региональной прокуратуре.

"По предварительной информации, на автомобильной дороге Нальчик - Нарткала в Чегемском районе Кабардино-Балкарии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств. Двое несовершеннолетних пассажиров доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в ведомстве.

Следователи проводят процессуальную проверку, ход которой контролирует прокуратура.