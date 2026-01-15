ABC: в Австралии ливень смыл автомобили в море и затопил кемпинги

Многие жители и туристы штата не смогли вернуться в свои дома после наводнения

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Reuters/ Storyful

СИДНЕЙ, 15 января. /ТАСС/. Наводнения, вызванные сильными ливнями в штате Виктория на юго-западе Австралии, смыли в море автомобили и затопили кемпинги. Об этом сообщила вещательная корпорация ABC.

По ее информации, многие жители и туристы штата не смогли вернуться в свои дома после наводнения, так как некоторые районы оказались под завалами из грязи и обломков. На фоне сообщений о стихийном бедствии в регионе в социальных сетях стали распространяться видео, на которых зафиксировано, как три машины уносит в море течением реки Уай.

Корпорация отметила, что жителям населенных пунктов Уай-Ривер, Кеннет-Ривер, Камберленд-Ривер и Лорн было рекомендовано укрыться в убежищах после того как через район пронеслись проливные дожди. Сообщений о пострадавших не поступало, пишет ABC со ссылкой на аварийно-спасательную службу Австралии .