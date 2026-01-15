В Киеве третий день блэкаут

У всех потребителей электричества либо нет вообще, либо есть только частично

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Valentyn Ogirenko

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Блэкаут продолжается в Киеве уже третий день. Об этом пишет украинское издание "Страна".

По данным столичных Telegram-каналов, сейчас у всех групп потребителей электричества либо нет вообще, либо оно есть только частично.

Премьер Украины Юлия Свириденко обещала, что к вечеру четверга Киев выйдет на плановые графики.

Ранее "Страна" сообщала, что на фоне блэкаута в многоэтажных домах украинской столицы начали лопаться трубы.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. По его словам, в Киеве впервые с февраля 2022 года сложилась настолько сложная ситуация в энергетической сфере. Как сообщили ТАСС очевидцы, электричество в Киеве появляется на два-три часа в сутки, в работе систем отопления и водоснабжения возникают перебои. По информации украинских СМИ, ряд магазинов города закрылись, а возле супермаркетов, которые еще продолжают работать, уже образовались очереди.