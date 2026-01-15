В Запорожской области более 5 тыс. абонентов остались без света из-за атаки ВСУ

Бригады работают в усиленном режиме для восстановления подачи электроэнергии

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Более 5 тыс. потребителей в Васильевском муниципальном округе Запорожской области остались без электроснабжения из-за атаки ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства энергетики Запорожской области.

"В результате атаки со стороны ВСУ на территории Васильевского муниципального округа отмечены нарушения в подаче электроэнергии. Без электроснабжения остаются 5 318 потребителей", - сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что энергетические бригады работают в усиленном режиме для восстановления подачи электроэнергии.