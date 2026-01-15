В Краснодаре осудили экс-руководство центра детского творчества за отбор премий

Бывшего директора приговорили к 3,5 годам лишения свободы

© Официальный Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Краснодарского края

КРАСНОДАР, 15 января. /ТАСС/. Суд в Краснодаре признал бывшего директора центра детского и юношеского технического творчества и его заместителя виновными в превышении должностных полномочий за сбор с педагогов части стимулирующих выплат под угрозой создания проблем по работе. Бывший директор приговорен к 3,5 года лишения свободы, его заместитель осуждена условно, сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

"Первомайским районным судом города Краснодара оглашен приговор в отношении Владимира Щебетуна и Анны Москаленко, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ [превышение должностных полномочий]", - говорится в сообщении.

Из материалов дела следует, что Щебетун, будучи директором учреждения, потребовал передать ему денежные средства, которые предназначались сотрудникам в качестве новогодних премий. Общая сумма составляла 1,5 млн рублей, собрать ее он предложил своему заместителю Москаленко. Она, находясь в его непосредственном подчинении, собрала с педагогов учреждения 494 тыс. рублей, добавила к ним собственные 6 тыс. рублей и передала деньги Щебетуну, после чего тот был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, оставшуюся сумму ему получить не удалось.

Щебетун вину не признал, добивался переквалификации деяний с превышения на злоупотребление должностными полномочиями, а Москаленко считала, что "помогала" в передаче средств, выступая пособником. Суд же признал обоих виновными, отметив, что требование вернуть деньги, начисленные работникам, - превышение полномочий, а не злоупотребление.

По решению суда, Щебетун приговорен к 3,5 года колонии общего режима с лишением права занимать должности в госорганах на 2 года. Москаленко назначено условное наказание - 3 года лишения свободы с лишением права занимать госдолжности на год. Денежные средства, принадлежащие потерпевшим, вернули их законным владельцам, а деньги Москаленко конфисковали в собственность государства.