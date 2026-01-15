Убийство Татарского и покушение на Прилепина организовал один и тот же человек

Исполнитель покушения на писателя Александр Пермяков выдал следствию организатора преступления, который работает в СБУ

Редакция сайта ТАСС

Александр Пермяков © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Убийство военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) и покушение на писателя Захара Прилепина организованы одним и тем же человеком, который работает в СБУ. Об этом сказано в тексте решения Верховного суда РФ по жалобе на приговор исполнителю преступления против Прилепина Александру Пермякову.

Читайте также Что известно о подрыве автомобиля Захара Прилепина

"В результате активного способствования Пермяковым расследованию дела был установлен организатор преступлений, в отношении него было возбуждено уголовное дело и выделено в отдельное производство. Благодаря сотрудничеству Пермякова со следствием удалось установить, что денежные средства ему переводило то же лицо, которое переводило деньги Треповой, которая была ранее осуждена за совершение террористического акта", - сказано в документе. Ранее из материалов дела Дарьи Треповой, осужденной за убийство Татарского, следовало, что организатор этого преступления является агентом СБУ.

Пермяков был приговорен к пожизненному лишению свободы за подрыв машины Прилепина. После этого он подал несколько жалоб на свой приговор и дошел до Верховного суда, который оставил решение первой инстанции в силе.

По данным следствия, в июле 2022 года сотрудники СБУ за денежное вознаграждение, эквивалентное 145 тыс. рублей, привлекли гражданина Украины Александра Пермякова к совершению теракта в отношении Прилепина. Пермяков прошел обучение стрельбе, сборке взрывных устройств, наружному наблюдению, был обеспечен средствами связи, оружием, взрывчатыми веществами и поддельным паспортом на имя гражданина Казахстана.

После осуществления в разных регионах России слежки за Прилепиным Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин, электродетонаторов и металлических гаек в апреле 2023 года изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая 2023 года в момент проезда автомобиля, в котором находились Прилепин и Александр Шубин, обвиняемый привел в действие взрывные устройства. В результате теракта Шубин погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения. Пермяков был задержан в день теракта и признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.