На западе Украины силовики похитили пономаря кафедрального собора

Его местонахождение неизвестно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Силовики похитили пономаря Свято-Успенского кафедрального собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ), его местонахождение неизвестно. Об этом сообщил митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир.

"14 января возле собственного дома был похищен неизвестными, назвавшимися представителями силовых структур, пономарь Свято-Успенского кафедрального собора. Церковнослужитель также подвергся физическому насилию", - приводит слова митрополита пресс-служба Владимир-Волынской епархии УПЦ.

По словам митрополита, "такое зверство в отношении мирного человека, посвятившего свою жизнь служению Богу, является вызовом всему обществу". Священнослужитель также не исключил, что его забрали в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) для дальнейшей мобилизации.

Мобилизация священников УПЦ

В последнее время на Украине резко участились случаи мобилизации священников канонической УПЦ. Счет только преданных огласке инцидентов идет на десятки.

На Украине священнослужители не освобождаются от всеобщей мобилизации, если подпадают под нее по возрасту и состоянию здоровья. Однако в конце 2024 года украинский кабмин разрешил бронировать священников "критически важных религиозных организаций", а в начале июня того же года Госслужба по этнополитике и свободе совести утвердила список из более чем 7,7 тыс. таких организаций. За несколькими исключениями в этот список не вошли общины и приходы УПЦ, в то время как широко представлены общины раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), Украинской греко-католической церкви и даже религиозные организации с сомнительной репутацией. Как поясняли в госслужбе, решение о включении религиозных организаций в перечень критически важных принималось на основе "специальных критериев".