ТАСС: в аэропорту Домодедово пассажир умер перед посадкой на самолет

По предварительным данным, умерший - иностранный гражданин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Мужчина умер в аэропорту Домодедово перед посадкой на свой рейс, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"В аэропорту Домодедово пассажиру перед посадкой на свой рейс стало плохо, он потерял сознание. Прибывшие медики пытались его реанимировать, но мужчина скончался", - сказал собеседник агентства.

ЧП произошло около посадочного гейта. По предварительным данным, умерший - иностранный гражданин.