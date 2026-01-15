PTI: в аэропорту Нью-Дели самолет столкнулся с контейнером для багажа

Авиалайнер А-350 повредил двигатель

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Aviation A2z/ X

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 января. /ТАСС/. Широкофюзеляжный авиалайнер А-350 компании Air India повредил двигатель при столкновении с контейнером для багажа во время рулежки в международном аэропорту Нью-Дели имени Индиры Ганди.

Как сообщило агентство Press Trust of India (PTI), инцидент произошел в условиях плохой видимости из-за сильного тумана. Обломки контейнера, случайно оказавшегося на маршруте движения А-350, были затянуты в работавший правый двигатель, самолет, готовившийся к выполнению авиарейса Нью-Дели - Нью-Йорк, был признан негодным для полетов и подлежащим ремонту.

Главное управление гражданской авиации Индии назначило расследование причин произошедшего. Air India эксплуатирует шесть лайнеров А-350. Один из них ранее уже был отправлен в ремонт. Компания предупредила о возможных сбоях на некоторых дальнемагистральных маршрутах, выполняемых А-350.