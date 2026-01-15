Осужденные по делу о похищении ребенка под Калугой не смогли оспорить приговор

Высшая судебная инстанция РФ оставила приговор без изменений

Редакция сайта ТАСС

КАЛУГА, 15 января. /ТАСС/. Высшая судебная инстанция РФ оставила без изменения приговор по делу о похищении девочки, вынесенный Калужским областным судом двум фигурантам дела. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В январе 2025 года суд приговорил 46-летнего мужчину к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а 39-летнюю женщину - к 12 годам колонии общего режима за похищение восьмилетней девочки в городе Козельске в ноябре 2023 года и вымогательство денег за ее освобождение. Двух членов организованной группы признали виновными по п. "а", "в" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), по п. "а", "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

"Высшая судебная инстанция оставила указанный приговор без изменения, не усмотрев оснований для удовлетворения жалоб осужденных о смягчении назначенного им наказания", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Калужской области.

Отмечено, что ранее вступил в законную силу приговор Калужского областного суда в отношении третьего участника преступления, он был осужден на восемь лет.