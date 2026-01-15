На Урале мужчину обвинили в покушении на убийство бывшей жены

Женщине плеснули в лицо кислотой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Правоохранители задержали мужчину, обвиняемого в покушении на убийство бывшей жены, которой 12 января в Екатеринбурге неизвестный плеснул в лицо кислоту. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

"Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения Николаю Ермакову. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на организацию убийства, совершенное группой лиц по предварительному сговору). <...> Суд продлил срок задержания обвиняемого на срок 72 часа", - говорится в сообщении.

Потерпевшая считает, что нападение организовано Ермаковым, отметили в пресс-службе.

Женщина была облита кислотой на территории жилого комплекса в Орджоникидзевском районе. Пресс-служба управления МВД по Екатеринбургу 12 января сообщала, что пострадавшая была госпитализирована, сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства происшествия.