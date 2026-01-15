В Ленобласти перевернулся бензовоз

Для ликвидации последствий и оценки обстановки на место направлены представители администрации и дорожной службы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Бензовоз перевернулся в Тихвинском районе Ленинградской области. На месте происшествия зафиксирована капельная течь топлива, сообщила пресс-служба МЧС региона в официальном Telegram-канале.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза. По предварительной информации, водитель автомобиля, перевозящего 31 куб. м бензина, не справился с управлением, совершил съезд в кювет и опрокидывание на бок", - говорится в сообщении.

Движение на трассе не перекрыто. Для ликвидации последствий и оценки обстановки на место направлены представители администрации и дорожной службы.