В больницы доставили 18 пострадавших после ЧП в Сыктывкаре
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Пострадавшие в результате взрыва светошумовой гранаты в Сыктывкаре 18 человек доставлены в больницы. Состояние четверых оценивается как крайне тяжелое, еще пятеро находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"По оперативным данным, в больницы госпитализированы 18 пострадавших в инциденте в Сыктывкаре. Состояние четверых - крайне тяжелое, еще пятеро - в тяжелом состоянии, трое в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
Кузнецов уточнил, что министерством организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. По их результатам будет решаться вопрос об эвакуации пострадавших на лечение в федеральные медорганизации. "Все пострадавшие получают всю необходимую помощь в полном объеме. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - подчеркнул он.