В больницы доставили 18 пострадавших после ЧП в Сыктывкаре

Состояние четверых оценивается как крайне тяжелое, еще пятеро находятся в тяжелом состоянии

Редакция сайта ТАСС

© Наталия Казаковцева/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Пострадавшие в результате взрыва светошумовой гранаты в Сыктывкаре 18 человек доставлены в больницы. Состояние четверых оценивается как крайне тяжелое, еще пятеро находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Читайте также Пострадали 18 человек. ЧП в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре

"По оперативным данным, в больницы госпитализированы 18 пострадавших в инциденте в Сыктывкаре. Состояние четверых - крайне тяжелое, еще пятеро - в тяжелом состоянии, трое в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Кузнецов уточнил, что министерством организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. По их результатам будет решаться вопрос об эвакуации пострадавших на лечение в федеральные медорганизации. "Все пострадавшие получают всю необходимую помощь в полном объеме. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - подчеркнул он.