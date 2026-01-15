В Запорожской области обесточено четыре округа

По словам губернатора региона Евгения Балицкого, также электроснабжение отключено в части Энергодара

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Электроснабжение отключено в четырех округах Запорожской области, а также в части Энергодара. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Обесточены Васильевский, Каменско-Днепровский, Веселовский, Токмакский муниципальные округа и часть Энергодара. Риски повторных ударов сохраняются, что усложняет для энергетиков восстановительные работы", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий подчеркнул, что оперативные службы находятся в полной готовности.