ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Военная операция на Украине
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Запорожской области обесточено четыре округа

По словам губернатора региона Евгения Балицкого, также электроснабжение отключено в части Энергодара
Редакция сайта ТАСС
18:44

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Электроснабжение отключено в четырех округах Запорожской области, а также в части Энергодара. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Обесточены Васильевский, Каменско-Днепровский, Веселовский, Токмакский муниципальные округа и часть Энергодара. Риски повторных ударов сохраняются, что усложняет для энергетиков восстановительные работы", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий подчеркнул, что оперативные службы находятся в полной готовности. 

РоссияБалицкий, Евгений ВитальевичЗапорожская область