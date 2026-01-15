Уголовное дело против гендиректора "Махачкалаводоканала" передали в суд

Его обвиняют в коммерческом подкупе, злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности и неисполнении приговора суда

МАХАЧКАЛА, 15 января. /ТАСС/. Прокуратура Дагестана направила в суд материалы уголовного дела в отношении гендиректора ОАО "Махачкалаводоканал". Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ОАО "Махачкалаводоканал". Он обвиняется по ч. 8 ст. 204 (коммерческий подкуп), ст. 177 (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), ч. 2 ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2024 году обвиняемый предложил руководителю управляющей компании за денежное вознаграждение в размере более 2,3 млн рублей незаконно предоставить технические условия подключения к сетям водоснабжения и открыть лицевые счета на квартиры в многоквартирных домах. Получив от последнего денежные средства в общей сумме 700 тыс. рублей, он незаконно выдал указанные техусловия и открыл лицевые счета.

"Кроме того, с 2020 по 2025 год директор ОАО "Махачкалаводоканал" злостно не исполнял 13 решений судов, в том числе о ликвидации несанкционированных сбросов неочищенных сточных вод в Каспийское море на территории Махачкалы. Также он злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности по решениям судов в пользу государства и администрации Махачкалы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу",- добавили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.