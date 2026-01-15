Экспертиза тела на Кипре указывает, что оно, вероятно, принадлежит Баумгертнеру

Процесс идентификации продолжается, сообщила газета Phileleftheros

Редакция сайта ТАСС

Владислав Баумгертнер © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

НИКОСИЯ, 15 января. /ТАСС/. Итоги проведенной 15 января медицинской экспертизы тела неизвестного мужчины, обнаруженного 14 января на юге Кипра неподалеку от той зоны, где велись поиски бывшего главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, указывают на то, что останки, скорее всего, принадлежат этому российскому предпринимателю. Об этом сообщила газета Phileleftheros.

По ее данным, процесс идентификации все еще продолжается. При этом в материале отмечается, что экспертиза пока не дала ответа о причинах смерти мужчины.