В Буэнос-Айресе более 800 тыс. жителей остались без света
19:03
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 января. /ТАСС/. Более 800 тыс. жителей Буэнос-Айреса остались без света из-за сбоя в работе электросети. Об этом сообщил телеканал TN.
По его информации, массовое отключение света коснулось прежде всего жителей северной части города. Как передает корреспондент ТАСС, на улицах в пострадавших районах наблюдаются перебои в работе светофоров.
Отключения света произошло в момент, когда температура воздуха в столице поднялась выше 30 градусов.