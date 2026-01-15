В Буэнос-Айресе более 800 тыс. жителей остались без света

Причиной стал сбой в работе электросети

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 января. /ТАСС/. Более 800 тыс. жителей Буэнос-Айреса остались без света из-за сбоя в работе электросети. Об этом сообщил телеканал TN.

По его информации, массовое отключение света коснулось прежде всего жителей северной части города. Как передает корреспондент ТАСС, на улицах в пострадавших районах наблюдаются перебои в работе светофоров.

Отключения света произошло в момент, когда температура воздуха в столице поднялась выше 30 градусов.