В Воронежской области вновь объявили опасность атаки БПЛА

Опасность вводится третий раз с начала суток

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 15 января. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Опасность вводится третий раз с начала суток.

"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал он в своем Telegram-канале.