NOS: вероятной причиной взрыва в Утрехте стала утечка газа

Пожарным пока не удалось полностью справиться с пламенем, отмечает телеканал

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 15 января. /ТАСС/. Утечка газа рассматривается как возможная причина взрыва и последующего пожара, произошедшего днем в центре нидерландского города Утрехт (столица одноименной провинции). Об этом сообщил телеканал NOS со ссылкой на экстренные службы.

По их информации, эта версия считается наиболее вероятной. Для обеспечения безопасности работающих на месте происшествия спасателей и жителей газ в центральном районе города был перекрыт, электричество отключено. Тем не менее, пожарным пока не удалось полностью справиться с пламенем и установить, находятся ли под завалами обрушившихся из-за взрыва зданий люди.

Более 100 лишившихся своих домов жителей района пока размещены в близлежащем отеле. Муниципалитет Утрехта выразил готовность предоставить им всю необходимую помощь.

Взрыв произошел около 15:30 по местному времени (17:30 мск) в районе Марияплаатс - одной из центральных площадей Утрехта, расположенной рядом с вокзалом. За взрывом последовал крупный пожар. В результате инцидента несколько зданий оказались разрушены, во многих домах выбиты окна. На данный момент известно о четырех пострадавших, информация об их состоянии не приводится.