ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Военная операция на Украине
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияПодрыв автомобиля Захара Прилепина

Прилепин заявил, что убийца хочет получить "льготы" своим признанием

Ранее исполнитель покушения на писателя выдал следствию организатора преступления
Редакция сайта ТАСС
22:13

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Исполнитель покушения на писателя и подполковника Захара Прилепина, в результате которого погиб соратник писателя Александр Шубин, своим признанием надеялся получить "льготы". Таким мнением в беседе с ТАСС поделился Прилепин.

Читайте также

Что известно о подрыве автомобиля Захара Прилепина

"Сегодня день рождения Саши Злого Шубина, которого он убил. Какие он льготы надеется получить, совершая признание?" - указал Прилепин.

Ранее исполнитель выдал следствию организатора преступления, дело против него выделено в отдельное производство. Также из текста решения Верховного суда РФ по жалобе на приговор исполнителю преступления против Прилепина Александру Пермякову стало известно, что убийство военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) и покушение на Прилепина организованы одним и тем же человеком, который работает в СБУ Украины.

Пермяков был приговорен к пожизненному лишению свободы за подрыв машины Прилепина. После этого он подал несколько жалоб на свой приговор и дошел до Верховного суда, который оставил решение первой инстанции в силе.

По данным следствия, в июле 2022 года сотрудники СБУ за денежное вознаграждение, эквивалентное 145 тыс. рублей, привлекли гражданина Украины Пермякова к совершению теракта в отношении Прилепина.

После осуществления в разных регионах России слежки за Прилепиным Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин, электродетонаторов и металлических гаек в апреле 2023 года изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая 2023 года в момент проезда автомобиля, в котором находились Прилепин и Шубин, обвиняемый привел в действие взрывные устройства. В результате теракта Шубин погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения. Пермяков был задержан в день теракта и признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. 

РоссияПрилепин, ЗахарПодрыв автомобиля Захара Прилепина