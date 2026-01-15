Прилепин заявил, что убийца хочет получить "льготы" своим признанием

Ранее исполнитель покушения на писателя выдал следствию организатора преступления

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Исполнитель покушения на писателя и подполковника Захара Прилепина, в результате которого погиб соратник писателя Александр Шубин, своим признанием надеялся получить "льготы". Таким мнением в беседе с ТАСС поделился Прилепин.

"Сегодня день рождения Саши Злого Шубина, которого он убил. Какие он льготы надеется получить, совершая признание?" - указал Прилепин.

Ранее исполнитель выдал следствию организатора преступления, дело против него выделено в отдельное производство. Также из текста решения Верховного суда РФ по жалобе на приговор исполнителю преступления против Прилепина Александру Пермякову стало известно, что убийство военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) и покушение на Прилепина организованы одним и тем же человеком, который работает в СБУ Украины.

Пермяков был приговорен к пожизненному лишению свободы за подрыв машины Прилепина. После этого он подал несколько жалоб на свой приговор и дошел до Верховного суда, который оставил решение первой инстанции в силе.

По данным следствия, в июле 2022 года сотрудники СБУ за денежное вознаграждение, эквивалентное 145 тыс. рублей, привлекли гражданина Украины Пермякова к совершению теракта в отношении Прилепина.

После осуществления в разных регионах России слежки за Прилепиным Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин, электродетонаторов и металлических гаек в апреле 2023 года изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая 2023 года в момент проезда автомобиля, в котором находились Прилепин и Шубин, обвиняемый привел в действие взрывные устройства. В результате теракта Шубин погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения. Пермяков был задержан в день теракта и признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.